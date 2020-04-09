Ученые нашли останки загадочной рептилии, жившей сотни миллионов лет назад: фото

Рептилию, которая жила на Земле 250 миллионов лет назад, еще до появления динозавров, назвали Elessaurus gondwanoccidens — в честь персонажа из Властелина колец, Арагорна Элессара.

Об этом сообщает Daily Mail

Окаменелости неизвестного до сих пор животного обнаружили среди скальных отложений на юге Бразилии, недалеко от границы с Аргентиной.

Ученые считают, что рептилия вела преимущественно земной образ жизни. Самые близкие ее родственники — семейство вымерших пресмыкающихся Tanystropheidae, известных своими длинными 3-метровыми шеями.

По словам главного автора исследования, Тиане Де-Оливейра (Tiane De-Oliveira) из Федерального университета Святой Марии в Бразилии, чаще всего окаменелости Tanystropheidae встречаются в отложениях позднего триасового периода в Европе, Азии и Северной Америке, а также в морских отложениях того времени.

Тот факт, что окаменелости Elessaurus были найдены в отложениях раннего триаса в Южной Америке, может свидетельствовать о том, что предки семейства Tanystropheidae сначала жили на южных континентах, а позже поселились на севере. Возможно, наиболее древние виды семейства жили на суше, а их потомкам удалось приспособиться и к водной среде.

Как сообщал «Апостроф», исследователи из США и Австралии обнаружили окаменелости эволюционного предшественника современных животных и людей.