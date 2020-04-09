Испанский футболист разработал средство защиты от коронавируса

Защитник испанского клуба «Ибицы» Алекс Кинтанилья разработал респиратор, защищающий от китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист осуществлял личный контроль при проектировании разработки нового устройства. Также ему помогали пять человек из разных городов, которые поддерживали с ним контакт с помощью видеосвязи.

Как рассказал Кинтанилья, разработка респиратора заняла 19 дней. Для этого его команде пришлось работать по 12 часов в день. Футболист собирается продавать респираторы по себестоимости, которая составляет две тысячи евро. В то же время, подобные устройства на испанском рынке доходят до 20 тысяч евро за штуку.

Ранее сообщалось, что от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался известный футболист.