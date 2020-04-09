Заболели десятки прихожан: подробности вспышки коронавируса под Днепром

В Днепропетровской области установили 21 случай инфицирования коронавирусом среди прихожан церкви «Новое поколение».

Коронавирусом заражены 1,5 млн человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщили правоохранители.

Известно, что несмотря на карантин верующие собирались на территории церкви в городе Першотравенске.

Из числа лиц, у которых выявлена болезнь, 3 — жители Первомайска, 18 — жители других населенных пунктов. Один больной находится в больнице, остальные — по месту жительства на самоизоляции.

Полиция начала уголовное производство по ст. 325 УК Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Как ранее сообщал «Апостроф», по состоянию на утро 9 апреля в Украине было подтверждено 1892 случая коронавирусного заболевания COVID-19.