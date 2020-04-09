Назван главный кандидат на должность главы «Укрзализныци»: фото и биография

Наблюдательный совет «Укрзализныци» поддержал кандидатуру Ивана Юрика на пост исполняющего обязанности председателя правления компании.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на «Лига бизнес».

На утверждение в Кабмин уже подали его кандидатуру. Эту информацию изданию подтвердил высокопоставленный источник в Министерстве инфраструктуры.

Как известно, в июне 2019 года «Укрзализныця» обновила состав правления. Юрик возглавил стратегическое направление по привлечению инвестиций и работе с потенциальными инвесторами. До этого с июня 2018 года он был членом наблюдательного совета УЗ. Как член набсовета компании он участвовал в работе комитетов по стратегии, финансам и аудиту. У него также богатый опыт привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину.

В 2017-2018 годах Юрик работал на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest. В 2014-2016 годах — руководил службой министра Министерства финансов Украины. В 2010-2014 годах — возглавлял представительство в Украине инвестиционной компании Blackstone.

Напомним, как сообщал «Апостроф», в правительстве готовили отставку временного руководителя ГП «Укрзализныця» Желько Марчека.