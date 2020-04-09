Почему нельзя закрывать парки на карантин: на Западе дали подробное пояснение

Власти многих стран ввели запреты посещать парки и общественные места, чтобы избежать скопления людей, однако это полезно для иммунной системы и психического здоровья.

Коронавирусом заражены 1,5 млн человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом пишет американский журнал The Atlantic со ссылкой на слова профессора Университета Северной Каролины Зейнеп Туфекчи.

В Украине также ужесточили ограничения в связи с распространением коронавируса: запрещено гулять в парках, скверах, зонах отдыха и лесопарковых зонах.

Так, в краткосрочной перспективе запрет на посещение зеленых зон может быть оправданным, ведь власти пытаются сдержать распространение коронавируса таким способом. Однако, если говорить о длительном времени, такие ограничения являются вредными и неуместными, по словам профессора.

Так, вспомним о случае в парке Броквеллу в Лондоне. После его закрытия двое полицейских поймали мужчину, который вышел прогуляться и позагорать в одиночестве. Никого не было поблизости в этот момент, кроме правоохранителей.

По словам автора, физические упражнения на улице и на солнце важны для сохранения физического и психического здоровья, а также для выносливости населения. Поэтому власти необходимо установить правильные политические подходы, ведь вряд ли пандемия коронавируса закончится за несколько дней.

Прогулки на свежем воздухе и солнце полезно влияют на здоровье человека. Если в организме есть недостаток витамина D, тело становится более уязвимым к респираторным заболеваниям.

«Время на свежем воздухе и солнце – настолько сильные факторы в борьбе с вирусными инфекциями, что в исследовании за 2009 год на тему чрезвычайного успеха полевых госпиталей во время эпидемии гриппа в 1918 году отмечалось, что в разгар следующей пандемии мы должны «поощрять общественность проводить как можно больше времени на улице» в рамках мероприятий по охране здоровья», – отмечает профессор.

Кроме того, активность на свежем воздухе хорошо влияет на психическое здоровье . По мнению автора статьи в американском журнале, запрет выходить на улицу может усилить стресс для многих людей.

«Мы можем столкнуться со вспышкой самоубийств и насилия из-за большого стресса и изоляции, с которыми столкнутся отдельные люди и семьи. Академия ВВС США сначала ввела жесткую изоляцию для кадетов из-за коронавируса, но была вынуждена отменить это решение после двух трагических самоубийств. Домашнее насилие – другая реальная проблема. Отсутствие возможности выйти в другое место хотя бы на час может сильно ухудшить ситуацию в некоторых семьях», – отметила Зейнеп Туфекчи.

Как ранее сообщал «Апостроф», по состоянию на утро 9 апреля в Украине было подтверждено 1892 случая коронавирусного заболевания COVID-19.