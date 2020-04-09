Лучший бомбардир «Шахтера» и чемпионата Украины неожиданно заявил о желании покинуть клуб

Лучший бомбардир «Шахтера» в этом сезоне, игрок национальной сборной Украины Жуниор Мораес заявил о желании в будущем вернуться на свою этническую родину.

Во время беседы с журналистом бразильского издания Esporte Interativo, 33-летний форвард сказал, что мечтает вновь надеть футболку «Сантоса», воспитанником которого он является.

«Это правда, что я хочу вернуться в «Сантос». Я скучаю по игре в Бразилии», — сказал Мораес, который с 2012 года выступает в Украине.

В этом сезоне форвард провел за «Шахтер» 31 поединок, в которых забил 20 голов и отдал 9 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Напомним, что в конце 2019 года Мораес продлил контракт с «Шахтером».