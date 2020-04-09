Лекарства не спасут: ученые шокировали заявлением о смертности от коронавируса

По наблюдениям специалистов Лондонской университетской больницы причиной высокой смертности при заражении коронавирусом COVID-19 является так называемый цитокиновый шторм, который убивает пациента.

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Об этом сообщает Агентство Франc Прес.

В клинике обратили внимание на то, что состояние человека, зараженного коронавирусом, внезапно ухудшается через 7−10 дней после появления первых симптомов. Причину этого явления объяснила специалист по воспалению Джессика Мэнсон из Лондонской университетской больницы.

«Накопленные данные свидетельствуют о том, что подгруппа пациентов с тяжелой формой COVID-19 может иметь синдром цитокинового шторма», — заметила она.

Цитокины — это белки, которые являются частью иммунной системы и выделяются, когда организм чувствует себя под угрозой инфекции. Обычно это явление позитивное влияет на организм человека, но в случае попадания в него коронавируса SARS-CoV-2 и близких ему других вирусных инфекций выделение цитокинов становится подобным взрыву: их появляется так много, что они убивают пациента.

По мнению Джессики Мэнсон, именно цитокиновый шторм привел к высокой смертности от «птичьего гриппа» H5N1 в 2005 году и сыграл значительную роль в пандемии испанского гриппа в конце Первой мировой войны, когда погибло почти 50 миллионов человек.

Задача ученых теперь состоит в том, чтобы найти средство для успокоения или задержки «цитокинового шторма» без снижения иммунной защиты пациента — в этом случае удастся излечить все опасные виды инфекционных заболеваний в будущем.

К сожалению, медики утверждают, что в данное время не существует эффективного метода блокировать «шторм» и при этом не навредить здоровью пациента.

Как сообщал «Апостроф», в Украине зафиксирован случай заболевания коронавирусом COVID-19, единственным симптомом которого была усталость.