Ведут разведку и запугивают СМИ: всплыли скандальные данные о российской «помощи» Италии

Россияне проводят масштабную разведывательную операцию под предлогом борьбы с пандемией COVID-19 в Италии.

Об этом говорится в материале Института изучения глобальных угроз и демократий со ссылкой на итальянские СМИ и документальные свидетельства.

Так, итальянская газета La Stampa опубликовала материал об угрозе со стороны российских войск, которые прибыли в страну якобы на помощь в борьбе с коронавирусом. Отмечалось, что в Италию помимо специалистов по бактериологическим угрозам прибыли и агенты ФСБ.

Это косвенно подтвердил командующий войск РХБЗ Игорь Кириллов, он заявил, что в Италию поехало 66 военнослужащих его отряда, при этом на фото россиян в итальянском аэропорту у них видны нашивки другого типа – предположительно, военной разведки. Также россияне не придерживались установленного комплекса мероприятий при дезинфекции дома престарелых (где не зафиксировано ни одного случая COVID-19) в Италии, что может говорить о том, что они не были достаточно подготовлены, либо не принадлежат к профильным войскам.

Также в итальянском СМИ указали на нюансы высадки россиян в Бергамо, по их словам, она напоминала военную операцию перед оккупацией Крыма в 2014 году, и возможно, таким образом, Россия отрабатывала маневр в аэропорту одной из стран НАТО.

«Имеются документальные подтверждения заявлений итальянской газеты La Stampa относительно того, что 80% российской помощи, направленной в Италию, бесполезно, а личный состав представлен не только военными медиками, но также сотрудниками разведки, сил специальных операций, и военными химиками», — говорится в сообщении института.

После опубликованных фактов Россия начала угрожать СМИ — пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков озвучил угрозы в адрес журналистов La Stampa.

«Что касается отношений с реальными заказчиками русофобии «La Stampa», которые нам известны, мы напоминаем им их собственный древний афоризм: «Qui fodit foveam, incidet in eam» («Кто копает яму, в нее падает»). Для большей ясности: «Плохой пенни всегда возвращается». Из России с любовью», — заявил тогда спикер МО РФ.

Как сообщал «Апостроф», ранее Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую «декларацию о солидарности» в борьбе с коронавирусом, которая бы подразумевала временное снятие санкций за оккупацию Крыма. Эта провокация была пресечена.