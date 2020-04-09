Пневмония без температуры и кашля: врач рассказала о нетипичном случае коронавируса в Украине

В Украине зафиксирован случай заболевания коронавирусом COVID-19, единственным симптомом которого была усталость.

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Об этом сообщила семейный врач Виталина Олещенко в эфире ObozTV.

По словам врача, женщина обратилась к ней 1 апреля с жалобами на сильную усталость. При осмотре у нее была нормальная температура тела, хрипов в легких слышно не было, видимых воспалительных процессов на слизистых — не видно.

«Диагностирована усталость, назначено пить воду, придерживаться карантинного режима, самоизолироваться. И, конечно, быть со мной на связи», — рассказывала врач.

Через четыре дня общая усталость у пациентки только увеличилась и появилась одышка. Общий анализ крови не показывал воспалительного процесса, однако компьютерная томография (КТ) легких обнаружил левостороннюю верхнедолевую полисегментарную пневмонию. Возникло подозрение на коронавирусную инфекцию, которую подтвердил экспресс-тест.

По мнению Виталины Олещенко, этот «нетипичный и абсолютно непротокольный» случай может свидетельствовать о том, что больных коронавирусом намного больше. Она порекомендовала обращаться к семейному врачу при любых симптомах.

«Как видите, коронавирусная инфекция может протекать с абсолютно низкой симптоматикой», — подчеркнула врач.

Как ранее сообщал «Апостроф», по наблюдениям киевских врачей, которые оказывают помощь больным коронавирусом, болезнь у пациентов проходит двумя волнами.