В ОРЛО из-за поджигателей сухостоя огонь перекинулся на хвойный лес

За два дня на временно неподконтрольной территории Луганщины в Перевальском лесничестве возникло два возгорания лесной подстилки.

Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР».

Так, 7 апреля около 15:20 возле с. Малоконстатиновка возник пожар в лесном массиве. Огонь с поля перекинулся на лесную подстилку. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 18:00. Площадь сгоревшего сухостоя составила 5 га. Огнем уничтожена лесная подстилка площадью 5,7 га.

Убыток и сумма спасенного имущества устанавливается. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В 18:37 8 апреля поступило сообщение о загорании подстилки хвойного леса возле п. Селезневка.

Из-за горения сухостоя на площади 10 га огонь перекинулся на лесную подстилку. Пожар был ликвидирован спасателями в 20:12. Площадь сгоревшей лесной подстилки составила 1,5 га. Сумма нанесенного убытка устанавливается.