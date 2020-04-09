Весна еще не победила: появилось красочное фото из Украинских Карпат

В Украинские Карпаты никак не придет настоящая весна, здесь по-прежнему остается много снега, а температура редко поднимается выше нуля градусов.

Как сообщили на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на утро 9 апреля на горе Поп Иван Черногорский сохраняется ясная погода.

«Ветер северо-западный 3-4 м/с. Температура воздуха 0°С», — отмечают спасатели.

Также они опубликовали свежую фотографию горной местности.

Как сообщал «Апостроф», по данным синоптиков, несмотря на аномально теплую зиму, украинцам не стоит рассчитывать на резкое потепление в апреле. Холодная и сырая погода будет длиться вплоть до Пасхи (19 апреля), и только в конце месяца будет ясно и тепло.