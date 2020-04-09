Зеленскому и топ-чиновникам в Украине сделали тест на коронавирус: громкие подробности

После обнаружения коронавируса Covid-19 у нардепа Сергея Шахова, тесты на вирус прошли почти все кто находился на заседании Верховной Рады и мог контактировать с заболевшим, в том числе президент Владимир Зеленский.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью «Украинской правде».

По его словам, в Офисе президента был один случай подозрения на коронавирус. Сотрудница ОП была госпитализирована в Александровскую больницу, однако тест дал негативный результат.

«Относительно каких-то мероприятий — кто будет работать, если председатель Офиса заболеет или замы заболеют — порядок аналогичный, как и в случае, когда замы или глава Офиса идут в отпуск. Есть первый зам, который выполняет обязанности, у замов есть свои заместители, которые могут исполнять обязанности и т.д.», – рассказал Тимошенко.

Также заместитель главы ОП сообщил, что тестирование на коронавирус проходили все сотрудники Офиса президента, включительно с главой ОП, его заместителями, а также самим президентом.

«Это было в обязательном порядке, когда еще Шахов заболел, помните … И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали. Я объясню — надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, контактировавшие с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов. Поэтому всем сделали ПЦР-тестирование для того, чтобы сразу понять, что делать. Если бы у нас подтвердилось с кем-то уже были бы другие меры безопасности карантина», – отметил Тимошенко.

Также замглавы ОП ответил на вопрос о том, что произойдет, если коронавирус вдруг будет обнаружен у Владимира Зеленского: «Некий протокол разработан. Но понятно, что исполняющего обязанности нету. Ну, может там спикер Верховной Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что если не дай Бог что-то — работа будет происходить в телефонном режиме».

Как ранее сообщал «Апостроф», по состоянию на утро 9 апреля в Украине было подтверждено 1892 случая коронавирусного заболевания COVID-19.