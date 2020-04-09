От коронавируса умер легендарный футболист испанского топ-клуба

В Испании от осложнений смертельного коронавируса скончался легендарный полузащитник мадридского «Атлетико» Мигель Джонс.

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По данным официального сайта испанского клуба, легенда «матрасников» скончался 8 апреля в возрасте 81 года.

В «Атлетико» уточнили, что Джонс долгие годы боролся с раком, а затем подхватил коронавирус, который дал осложнения на легкие.

В составе мадридского клуба Джонс выиграл чемпионат Испании (1966), трижды — Кубок Испании (1960, 1961, 1965), а также Кубок обладателей кубков (1962).

Также известный полузащитник играл за «Индаучу», «Баракальдо» и «Осасуну». Карьеру он завершил в 1968 году.

Напомним, что в конце марта в возрасте 87 лет скончался бывший тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго, который привел национальную команду к первому титулу в истории.