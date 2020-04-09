16-летняя северодончанка оказалась «наркобизнесменшей»: «торговала» амфетамином и каннабисом

В отношении жительницы города Северодонецка открыто уголовное производство по статье 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Об этом сообщает полиция Луганской области

Наркобизнесменшей оказалась 16-летняя ученица одной из местных школ. Она осуществляла торговлю особо опасного психотропного вещества и наркотика через сеть Интернет с помощью Messenger Telegram в специальных @ группах бесконтактным путем (так называемых «тайников»).

Разоблачили ее оперативники Управления противодействия наркопреступности в городе Северодонецке у дома по улице Первомайской во время закладки ею «тайников».

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы было обнаружено и изъято 22 пакетов с психотропным веществом амфетамином, 32 пакетов с наркотическим средством каннабисом, а также наклейки с рекламой адреса Интернет — сайта через который осуществляется сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

Во время проведения первоочередных следственных действий было обнаружено еще 10 тайников с наркотическим веществом.

Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры следователи осуществляют досудебное следствие и решают вопрос об избрании девушке меры пресечения.