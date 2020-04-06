На неподконтрольной Луганщине подтвердили четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией

На временно неподконтрольной территории Луганской области диагностировали четыре случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

Напомним, что первый случай был зафиксирован у жителя Славяносербского района. Три новых случая — в Антраците и Хрустальном (Красный Луч).

Сепаратисты заявляют, что в двух выше указанных городах «был усилен режим ограничительных мероприятий, который включает в себя ограничение передвижения городского, международного и пригородного транспорта. Также будет режим самоизоляции для жителей этих городов».

Кроме этого, НВФ установили «блокпосты» в Антраците — «один стационарный и остальные передвижные, мобильные».