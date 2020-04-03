Карантин для ВСУ: как будут бороться с коронавирусом в украинской армии

Бойцы ВСУ перед отправкой в зону ООС пройдут обязательный 14-дневный карантин.

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Об этом сообщает «Армия ФМ».

«Те военные части, которые планируют выполнять задачи в районе ООС, пройдут обязательный двухнедельный карантин перед убытием к месту выполнения задач», — сообщил начальник Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ полковник Юрий Бобров.

Он подчеркнул, что военные должны максимально придерживаться постановлений Кабинета министров Украины и указаний, рекомендаций врачей по мерам безопасности.

Ранее «Апостроф» что что 3 апреля, на правительственном портале появился документ об ужесточении карантина из-за коронавируса в Украине.

Напомним, что с понедельника, 6 апреля, в Украине начнут действовать ужесточенные карантинные меры в связи с распространением коронавируса.