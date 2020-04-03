Италия вновь содрогается от коронавируса: данные за 3 апреля

По состоянию на вечер, 3 апреля, известно, что за последние сутки в Италии от коронавируса умерли 766 человек.

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Об этом сообщает La Stampa.

Таким образом, общее число умерших в стране составляет 14 681 человек («суточное» количество умерших днем ранее составляло 760 человек). Также за день было обнаружено 4585 новых подтвержденных случаев заражение коронавирусом.

По данным издания, количество пациентов, которые проходят лечение в домашних условиях постоянно увеличивается, 3 апреля их число увеличилось на 2123 человека, что составляет более 52 500 человек.

Как сообщал «Апостроф», вечером 2 апреля в Тернопольской области зафиксировали очередной летальный исход от COVID-19. Здесь умерла 57-летняя жительница села Козова. Всего в стране известно о 23 летальных исходах.