Карантин, Пасха и рынок земли: онлайн трансляция «Свободы слова» Шустера 3 апреля

В пятницу, 3 апреля, в эфире шоу «Свобода слова» с Савиком Шустером главными темами для обсуждения ожидаемо станут ужесточение мер карантина в Украине, скорое празднование Пасхи в этих условиях, а также недавно принятый закон о рынке земли.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Шустер Live».

Кроме карантина, Пасхи и земли, среди новых тем будут также обсуждать «банковский закон» и его важность для украинцев.

Гостями программы станут: Давид Арахамия, председатель фракции партии «Слуга народа»; Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина»; Петр Порошенко, лидер партии «Европейская солидарность»; Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — за жизнь»; Кира Рудик, председатель партии «Голос» и другие.

Трансляция начнется в 21:00.

Также о карантине и его последствиях для Украины читайте в материале «Апострофа»: После двух месяцев карантина начнется голод и драка за жизнь — Георгий Учайкин.