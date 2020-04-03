Одна из самых сексуальных биатлонисток мира рассказала, чем занимается на карантине

Двукратная победительница общего зачета Кубка мира по биатлону Доротея Вирер детально рассказала о том, как проводит время на карантине.

По словам одной из самых сексуальных биатлонисток планеты, она не выходит из дома после возвращения из Финляндии.

«Ситуация странная: ничего делать нельзя, просто сиди дома. На улицу можно выходить только в магазин за продуктами. Это напоминает ужасный фильм, и пока непонятно, сколько еще придется сидеть дома — четыре, шесть или еще более недель.

Свободного времени достаточно, а заняться нечем. Я играю в домохозяйку. Конечно, есть более интересные вещи, но пока приходится жить так. Готовлю, пью вино — это весело. Вообще, пить вино — хороший способ провести время», — сказала она.

Напомним, что лучший футболист планеты, форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси порадовал подписчиков забавным видео тренировок своего младшего сына Чиро на карантине.