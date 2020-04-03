Дороги могут закрыть: в Украине предупредили о новых масштабных ограничениях из-за коронавируса

В случае ухудшения эпидемической ситуация с COVID-19 между областями могут ограничить перемещения.

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Об этом говорится в постановлении КМУ, которое опубликовано 3 апреля.

Кабмин поручил всем ОГА и Киевской городской облгосадминистрации: «Установить особый режим на въездах и выездах на/с территории областей граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничить перемещения между областями».

Кроме того, на въездах и выездах на территорию областей должны создать контрольно-пропускные пункты.

К работе на этих пунктах будут привлекать военнослужащих, работников, а также материально-технические и транспортные средства предприятий независимо от формы собственности (то есть, и частной собственности — «Апостроф»), частей и подразделений Минобороны и МВД.

Также правительство поручило наладить обслуживание одиноких пожилых людей, инвалидов или тех, кто находится на самоизоляции, и «организовать надлежащее социальное сопровождение».

В случае необходимости каждая ОГА может отозвать из очной формы обучения на заочную врачей-интернов для оказания медицинской помощи.

Как сообщал «Апостроф», с понедельника, 6 апреля, в Украине начнут действовать ужесточенные карантинные меры в связи с распространением коронавируса.