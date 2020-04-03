Боец UFC и сторонник ДНР попал в новый скандал

Боец UFC Никита Крылов, который ранее заявлял о готовности воевать на стороне так называемой ДНР, сделал новое скандальное заявление.

Слова Крылова приводит Russia Today.

Так, 28-летний боец заявил, что для него Россия и Украина неразделимы. По его словам, люди, которые «маринуют себе мозги» и думают, что русские и украинцы — разные народы, очень сильно ошибаются. «Если однажды мы поверим в подобное, это станет большой бедой«, — сказал Крылов.

Крылов является уроженцем Луганской области. На свои бои он выходит под российским флагом. На его счету в смешанных единоборствах 26 побед и 7 поражений.

Ранее «Апостроф» сообщал, что Крылов намерен вернуться в Украину, чтобы получить биометрический паспорт.