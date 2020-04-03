Возможно, это навсегда: вирусолог дала прогноз по пандемии и сделала важное замечание

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире может еще продолжаться, также возможно, что вирус останется навсегда.

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Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на слова чешского молекулярного генетика и вирусолога Сони Пековой.

«Эпидемии респираторных болезней длятся не неделями, а месяцами. Обычно это 2–3 месяца. Если этот вирус будет сильно мутировать, она продолжится дольше. Увидим», — сказала Пекова.

Также по ее словам, возможно эпидемия в мае еще будет продолжаться и закончится летом. А может, этот вирус теперь будет с нами всегда.

«Даже несмотря на то, что вирус мутирует, и это для нас не самая лучшая новость, я хочу сказать всем читателям, что коронавирус – совсем не смертный приговор. Большинство людей, зараженных этим вирусом, переносит это вполне нормально. Многие бы даже не знали, что он у них есть, если бы не тесты. Мне кажется самым важным, чтобы люди были максимально спокойны, никто не нервничал и не метался. Соблюдайте правила карантина, носите маски, чтобы случайно не заразить других, и старайтесь жить нормальной жизнью, насколько это сейчас возможно. Нам нужно это переждать, ничего другого нам не остается. Сохранять оптимизм, чувство юмора, и, надеюсь, летом мы из этого выберемся, и это останется только в воспоминаниях и уже никогда не повторится», — сказала вирусолог.

Как сообщал «Апостроф», известный чешский молекулярный генетик и вирусолог Соня Пекова уверена, что нельзя исключать тот вариант, что коронавирус мог быть создан искусственным путем.