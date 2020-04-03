В инфекционных отделениях области находятся 7 человек: 3 с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 4 подозрительных, — областной лабцентр

По данным ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» по состоянию на 3 апреля количество больных с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции по Луганской области не изменилась.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За последние сутки в лечебные учреждения области госпитализированы двое больных с подозрением на COVID-19, одного жителя г. Рубежного и одного из г. Лисичанска.

Таким образом, на сегодняшний день на лечении в инфекционных отделениях области находятся 7 человек: 3 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции и 4 подозрительных. Из них один человек госпитализирован в инфекционное отделение КНС «Северодонецкая городская многопрофильная больница», один человек в инфекционное отделение Петропавловского филиала КНП «Станично-Луганское РТМО», все остальные в инфекционное отделение КНС «Рубежанская центральная городская больница».

Всего на сегодняшний день, с начала пандемии, по Луганской области обработано 14 подозрений на COVID-19, из них 3 подтверждены, 7 — установлены иные диагнозы, 4 — исследуются.

Напоминаем, что диагноз коронавирусной инфекции устанавливается при наличии положительных ПЦР-исследований. Больные выписываются из стационаров только при наличии двух отрицательных ПЦР-исследований. Все подозрительные больные проходят лабораторные исследования методом ПЦР