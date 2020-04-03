Усиление карантина в Украине: как выйти на улицу и не получить штраф

С понедельника, 6 апреля, в Украине начнут действовать ужесточенные карантинные меры в связи с распространением коронавируса.

«Апостроф» рассказівает, как соблюсти все нормы ужесточенного карантина и не получить штраф.

Где нельзя появляться?

Запрещено посещать спортивные и детские площадки, отдыхать в парках, лесах, прибережных зонах (устраивать пикники). Также нельзя посещать учреждения, которые предоставляют социальные услуги.

Что нужно носить с собой?

При выходе из дому обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, подтверждающие ее гражданство или специальный статус.

Где обязательно надо носить маску?

Новые правила карантина запрещают «находится в общественных местах без маски». Однако понятие «общественные места» — довольно растяжимое и не исключено, что заплатить штраф придется за то, что идешь без маски просто по улице.

Можно ли гулять компаниями?

Запрещено перемещаться группой более двух человек (кроме случаев сопровождения детей).

Кроме того, детям до 14 лет запрещается находиться в общественных местах без родителей, а тем кто находится в обсервации — самостоятельно покидать ее.

Как сообщал «Апостроф», 1 апреля Заречный районный суд города Сумы оштрафовал мужчину на 17 тысяч гривен за нахождение в продуктовом магазине «АТБ» без средств индивидуальной защиты во время карантина из-за распостранения коронавируса.

Также сообщалось, что 3 апреля, на правительственном портале появился документ об ужесточении карантина из-за коронавируса в Украине.