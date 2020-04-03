На выходных в Луганской области будет тепло и без осадков

На выходных температура воздуха в Луганской области составит до +17 градусов тепла. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

Так, в субботу, 4 апреля, в регионе прогнозируют небольшую облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью от 1 0 тепла до 4 0 мороза, днем 12-17 0 тепла.

В воскресенье, 5 апреля, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м / с. Температура ночью от 4 0 тепла до 1 0 мороза, днем 10-15 0 тепла