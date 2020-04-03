«Укрпочта» внедряет благотворительную акцию доставки лекарств и средств защиты

Об этом стало известно во время совместного заявления председателя Луганской областной государственной администрации — руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая и директора Луганского филиала АО «Укрпочта» Илоны Моисеевой, передает пресс-служба ЛОВГА

Пресс-секретарь сообщила журналистам, что Укрпочта присоединилась к совместному противодействию распространения коронавирусной инфекции. Так, начата акция по бесплатной доставке средств индивидуальной защиты больных для пяти опорных больниц Луганщины. Таким образом каждый гражданин Украины может поддержать инфицированных земляков, которые находятся на лечении. Также она сообщила об учреждении акции «Лекарства 24», благодаря которой предоставляется бесплатная доставка лекарств, а платить нужно только стоимость медицинских препаратов.

Илона Моисеева сообщила, что в больницы Лисичанска и Северодонецка уже доставлены 479 посылок. Она призвала неравнодушных граждан присоединиться к борьбе с опасной болезнью.

Сергей Гайдай поблагодарил представителей Укрпочты за важный вклад в противодействии и лечении жителей Луганщины. Также он сообщил, что еженедельно в регион доставляется помощь от ОПУ и благотворительных фондов, однако за этой помощью необходимо ехать и забирать груз непосредственно в Киеве. Поэтому и помощь, которую предложила Укрпочта, нам очень кстати.

Председатель ОГА озвучил присутствующим оперативную ситуацию в Луганщине. По его словам, ситуация остается неизменной — в области зарегистрировано три человека, больных коронавирусом.

Для всех желающих приобщиться к важному делу предоставляем адреса опорных больниц.

КНП «Лисичанская многопрофильная больница»

93113, Луганская область, г.. Лисичанск, ул. Победы, 134

КНП «Рубежанская центральная городская больница»

93009, Луганская область, г.. Рубежное, ул. Студенческая, 19

КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница»

93400, Луганская область, г.. Северодонецк, ул. Егорова, 2-б

КНП «Беловодская многопрофильная больница» Беловодского поселкового совета

92800, Луганская область, пгт. Беловодск, ул. Петровского, 32

КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение»

92700, Луганская область, г.. Старобельск, ул. Монастырская, 67.