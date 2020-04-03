Граждан, которые приехали из ОРДЛО и Крыма, будут отправлять на принудительную обсервацию

Правительство обязало всех, кто будет приезжать с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из Крыма, отправлять на обязательную обсервацию.

Об этом говорится в постановлении правительства от 2 апреля, передает Громадське

Людей с оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма будут отправлять по приезде в обсерваторы, которые будут определять областные государственные администрации или Киевская городская государственная администрации.

Исключение сделали для сотрудников Миссии Международного комитета Красного Креста, сотрудников аккредитованных в Украине дипломатических миссий (в частности тех, кто мониторят ситуацию на неподконтрольных территориях и доставляет гуманитарную помощь), если нет оснований считать, что они контактировали с инфицированными на коронавирус.