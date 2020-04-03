У «Динамо» возникли проблемы с финансами

Известный журналист Артем Франков заявил, что у киевского «Динамо» существуют проблемы с финансами.

Об этом он рассказал на своем канале в YouTube.

В частности, Франков сообщил, что в сегодняшних условиях киевский клуб не может себе позволить пригласить именитого тренера из-за границы, так как на это у него нет средств. «Конечно, у «Динамо» сейчас имеется проблема с отсутствием денег«, — сказал журналист.

Напомним, после 23 туров лидером украинской Премьер-лиги является донецкий «Шахтер», который набрал 59 очков. Второе-третье место с отставанием от лидера в 13 очков делят луганская «Заря» и киевское «Динамо». Информации о дате возобновления чемпионата пока не появилось.

Ранее «Апостроф» сообщал, что президент «Динамо» ответил на слухи о новом тренере.