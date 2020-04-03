18-летний сватовчанин «заработал» админпротокол за распространение неправдивой информации о COVID-19 в сети

Сегодня, 3 апреля, сотрудники Сватовского отдела полиции установили 18-летнего местного жителя, который распространял фейк в социальной сети Instagram о том, что якобы на территории г. Сватово обнаружено первое заболевания короновирусом. Парень добавил фото одного из онлайн-ресурсов города, пользующегося популярностью среди горожан.

Об этом сообщает полиция Луганской области

Главный редактор этого издания обратился в полицию с заявлением.

Относительно парня полицейскими составлен административный материал по ст.173-1 КУоАП «Распространение ложных слухов». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.