Нужно ли носить маску и как себя вести в общественных местах: советы от опытного вирусолога

В период пандемии коронавируса следует носить защитную маску в общественных местах, чтобы защититься себя и других при общении, а также важно избавиться от привычки трогать лицо руками.

Об этом заявила чешский молекулярный генетик и вирусолог, руководитель частной лаборатории Tilia Laboratories в интервью «Радио Свобода».

«Маски носить, несомненно, нужно хотя бы из заботы о других. Когда мы говорим, из нас вылетают крошечные капельки, и если мы заражены, то каждая капля покрыта множеством вирусов. Если я в маске, то она задержит самые большие из этих капелек. При личном контакте маска необходима, чтобы человек случайно не заразил тех, с кем общается. Что касается респираторов, то они должны быть у тех, кто находится на первой линии опасности: врачи, пожарные, полицейские, люди, которые работают в магазинах. Обычные люди не должны выходить на улицу без маски, чтобы не подвергать риску других», — заявила он.

По ее словам в качестве средств защиты подходят также платки и шарфы, но они не имеют высокой эффективности. Также вирусолог отметила, что трогать руками поручни или другие поверхности в общественных местах можно, но после этого следует обрабатывать и мыть руки и не трогать лицо руками на улице.

«Трогать лицо – распространенная вредная привычка. Нужно мысленно привязать руки к телу и не дотрагиваться до лица, потому что рот, нос и глаза – ворота для вируса. Некоторые советуют выделить одну руку, чтобы трогать вещи на улице или магазине, и другую, чтобы чесать, где чешется. Если очень хочется что-то почесать, почешите рукавом. Нужно собраться и минимизировать ощупывание руками себя и других. По крайней мере, пока вы их не помоете», — отметила специалист.

Как сообщал «Апостроф», ранее главный санитарный врач Украины призвал украинцев носить маски на лицах в общественных местах, чтобы не подвергать риску заражения коронавирусом других.