Коронавирус свирепствует в Испании: страна поставила новый печальный рекорд

Инфицированных коронавирусом COVID-19 в Испании стало больше, чем в Италии.

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Об этом сообщает испанский канал RTVE.

За минувшие сутки в Испании число зараженных выросло до 117 710 человек, что на 7 500 случаев больше чем днем ранее. В то же время в Италии было зарегистрировано 115 242 случая.

По данным Министерства здравоохранения Испании, только за последние сутки умерли 932 человека. Всего число жертв COVID-19 в стране достигло почти 11 тысяч. С начала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч человек.

Как сообщал «Апостроф», известный чешский молекулярный генетик и вирусолог Соня Пекова уверена, что нельзя исключать тот вариант, что коронавирус мог быть создан искусственным путем.