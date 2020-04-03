Появился яркий мультик про скандал с Ульяной Супрун и Илоном Маском

В сети опубликовали интересный мультфильм, который четко описывает всю суть скандала, в который попала бывший министр здравоохранения Уляна Супрун из-за просьбы, обращенной к американскому бизнесмену Илону Маску о передаче аппаратов искусственной вентиляции легких, которых в связи с пандемией коронавируса в Украине катастрофически не хватает.

Его опубликовал на своей Facebook-странице украино-российский аниматор Филл, известный в сети как Fill Feaouill.

«Это прекрасно, но вот если бы не было так грустно», «Как всегда, гениально», «Илон Маск глядя на весь этот *издец должен был закурить», — комментируют мультфильм в сети.

Напомним, Илон Маск решил помочь аппаратами искусственной вентиляции легких тем странам, которым их не хватает. В комментариях к посту бизнесмена Супрун попросила помочь с медтехникой Украине. Однако ниже появился комментарий оппонента Супрун, Вадима Аристова, руководителя Revival Institute for Future, который обвинил именно Супрун в дефиците ИВЛ. После этого в сети разгорелся серьезный скандал.

Как сообщал «Апостроф», ранее Россия попала в скандал из-за продажи США аппаратов искусственной вентиляции легких под видом гуманитарной помощи.