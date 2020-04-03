Под Житомиром молодежь попала в страшное ДТП: фото

Поздним вечером 2 апреля в селе Березовка Коростенского района Житомирской области произошло серьезное ДТП, в котором чудом никто не погиб.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, 26-летний водитель автомобиля Chery Amulet не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после чего столкнулся с бетонной электроопорой.

В результате страшной аварии водитель и 17-летний пассажир были доставлены в реанимационное отделение Коростенской больницы.

В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Начато уголовное уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, что в среду, 1 апреля, во Львовской области столкнулись два авто, в результате чего погибли трое людей.