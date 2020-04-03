«Убийцу» могли создать люди: биолог указала на странности в поведении коронавируса

Известный чешский молекулярный генетик и вирусолог Соня Пекова уверена, что нельзя исключать тот вариант, что коронавирус, который стал причиной пандемии в мире, мог быть создан искусственным путем.

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Об этом она рассказала в интервью «Радио Свобода».

«Я считаю, что этого нельзя исключать. Он ведет себя очень необычно. В мире есть конечное количество вирусов, заражающих людей. Мы обычно можем по симптомам болезни приблизительно угадать, какой вирус ее вызывает. Конечно, не на 100%, но мы можем сказать: если симптомы выглядят вот так, то это, скорее всего, какой-то из вирусов гриппа, когда понос – другой тип вируса, когда сыпь – мы ищем герпесвирусы. Поэтому, когда мы знаем, что болезнь вызывается коронавирусом, у нее будет определенное течение. Но у этого коронавируса совсем другая картина, это как будто новый тип болезни», — говорит она.

По словам вирусолога, в обратном ее даже не убеждает статья американских ученых, где утверждается, что искусственное происхождение этого вируса полностью исключено.

«Эта статья вышла в очень авторитетном журнале Nature Medicine. Она, несомненно, очень хорошо и тщательно написана. Однако она целиком посвящена структурным генам этого вируса и ни словом не упоминает его регулирующую область. Индийские ученые, кстати, нашли структуры, похожие на структуры ВИЧ, как раз в структурной части вируса – насколько это соответствует действительности, я вам сказать не возьмусь. Но, как бы то ни было, статья в Nature Medicine вообще не рассматривает регулирующую область данного коронавируса, а мне кажется, что изменение в генокоде этого вируса находится как раз в этой регулирующей области», — уточняет Пекова.

Как сообщал «Апостроф», ранее были названы самые абсурдные версии появления коронавируса.