«Люди такие тупые»: российский чемпион UFC оскорбил фанатов

Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы тот помог ему вылететь на бой с американцем Тони Фергюсоном.

Слова Нурмагомедова приводит ESPN.

«Вы думаете, если я чемпион, то мне дадут частный самолет? Мол, я позвоню Владимиру Путину или Дональду Трампу? Люди такие тупые«, — сказал Нурмагомедов.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном сорвался уже в пятый раз. Впервые соперники должны были встретиться в 2015 году, но тогда бой был отменен из-за травмы ребра у россиянина. Через год поединок не состоялся, так как в легких Фергюсона образовалось скопление жидкости. В 2017 году бойцов вновь постигла неудача. В этот раз у Хабиба появились проблемы с почками из-за экстренного снижения веса. В 2018 году всего за неделю до боя Фергюсон получил разрыв крестообразных связок колена.

Ранее «Апостроф» сообщал, что главный бой года в UFC был отменен.