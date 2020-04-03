Какие новые ограничения вводят в Украине с 6 апреля: инфографика с перечнем запретов

33

С понедельника, 6 апреля, в Украине начнут действовать ужесточенные карантинные меры.

Коронавирус заразил более 1 миллиона человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений.

С 6 апреля украинцем запрещается:

  • находится в общественных местах без маски;
  • посещать спортивные и детские площадки;
  • самостоятельно покидать место обсервации;
  • выходить на улицу без документов (паспорта, ИНН);
  • перемещаться группой более 2 человек (кроме случаев сопровождения детей);
  • отдыхать в парках, лесах, прибережных зонах (устраивать пикники);
  • пребывать в общественных местах детям до 14 лет без родителей;
  • посещать учреждения, которые предоставляют социальные услуги.

Как сообщал «Апостроф», по состоянию на 3 апреля в Украине 942 человека инфицированы коронавирусом COVID-19.