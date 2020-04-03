В Луганской области низкий уровень расчета за коммунальные услуги

С начала текущего года выросла задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии). Так, по состоянию на 1 марта 2020 по данным Государственной службы статистики Украины, задолженность составляет 32, 69 млрд гривен.

Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины .

«Угроза распространения коронавирусной болезни внесла существенные коррективы в жизнь страны и граждан и это влияние уже ощущается во всех сферах, в частности в ЖКХ. Правительство ввело ряд первоочередных шагов и мероприятий в поддержку населения во время карантина, среди которых — определение на законодательном уровне обеспечения непрерывного предоставления коммунальных услуг, а также запрет в период карантина и в течение 30 дней после его окончания начислять и взымать штрафы и пени за несвоевременную уплату. Однако Минрегион обращает внимание на то, что это не означает полную отмену оплаты за коммунальные услуги. Сложным для страны был прошлый месяц, люди начали экономить; ожидаем данные за март. Для обеспечения стабильного функционирования предприятий сферы ЖКХ должны четко понимать тенденции по оплате за услуги и предотвратить возможные осложнения », — сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

По словам Алексея Чернышева, всего в этом году ситуация имеет и положительные признаки. Так, если сравнивать данные с показателями аналогичных периодов 2018 и 2019, уровень оплаты за коммунальные услуги в Украине повысился до 84,1% против 75,6% и 72,2% соответственно .

Среди регионов наивысший уровень расчетов наблюдается в Винницкой (93,3%), Сумской (93,0%) и Львовской (92,8%) областях. Самый низкий — в Херсонской (74,5%), Луганской (74,9%), Харьковской (75,3%) и Кировоградской (76,9%) областях.

Наименьшую задолженность зафиксировано в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях.

При этом наибольшую задолженность имеют город Киев, Днепропетровская и Харьковская области.