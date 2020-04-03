В Украине ужесточили карантин: список новых ограничений

В Украине из-за пандемии коронавируса ужесточили карантинные меры.
Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений.
Новые карантинные мероприятия для украинцев:
- Будет работать только 21 пункт пропуска граждан на границе;
- На улицу будет запрещено выходить более 2-х человек, кроме случаев сопровождения детей;
- Запрещено гулять в зеленых зонах и не устраивать пикники.
Отмечают, если будет зафиксировано ослабление динамики заболеваемости — в конце апреля карантинные меры начнут постепенно ослабляться в несколько этапов. Сначала на работу выйдут люди работоспособного возраста. Параллельно будет возобновляться движение транспорта.
Несмотря на это, массовые собрания, прогулки и пикники останутся под запретом. Всеобщий масочный режим и соблюдение карантина — обязательны.
Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продолжен.
Отметим, что дата начала ограничений не называется, но ранее сообщалось, что они начнут действовать с 6 апреля.