В районной больнице Станицы Луганской отремонтировали детское инфекционное отделение и детскую консультацию

В районной больнице прифронтовой Станицы Луганской закончили ремонт детского инфекционного отделения и детской консультации. Работы проводили за деньги Международного Комитета Красного Креста.

Об этом сообщается в сюжете Суспільне.Донбас

Сейчас детское отделение закрыто. Ждут, пока в помещении выветрится запах краски. Здесь заменили батареи, пол, окна, отремонтировали туалеты и закупили новую мебель. Также отремонтировали кабинет для прививок, говорит главный врач Светлана Семененко.

— У нас 6553 ребенка в районе. Сейчас еще добавились многие дети ВПK. Они у нас регистрируются, потому что, как я понимаю, очень трудно покупать вакцину на той территории. В дальнейшем получают справки, оформляют социальные выплаты и тому подобное. То есть, дети у нас лечатся, — отмечает врач.

По словам заместителя председателя Станично-Луганской райгосадминистрации Ирины Костан, районная больница получила от Красного Креста лекарства, мебель и оборудование на более 2 млн грн

Кроме того, раз в три месяца больница получает от Международного Комитета Красного Креста лекарства для пациентов с хроническими заболеваниями. Их передают больным бесплатно, по назначению врача. По информации медиков, в течение месяца бесплатные лекарства получили более 200 пациентов.

Отремонтированы же детские отделения в Станично-Луганской больнице начнут работать со следующей недели.