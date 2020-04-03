В Украине завершили испытания новых ракет: опубликовано впечатляющее видео

В Одесской области успешно завершился очередной этап испытаний украинского комплекса крылатых ракет Р-360МЦ «Нептун».

Об этом сообщается на Facebook-странице Государственного концерна «Укроборонпром».

«Это важная неделя для генерального конструктора ГККБ «Луч» Олега Петровича Коростелева и всей команды специалистов этого предприятия — сразу 2 ракеты производства «Луча» «Ольха-М» и «Нептун» успешно прошли испытания, которым предшествовали месяцы работы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пуски «Нептуна» с Государственного испытательного полигона «Алибей» на юге Одесской области сопровождала военная авиация. На видео можно увидеть, как два истребителя сопровождают полет ракеты над водой.

Как сообщал «Апостроф» в Украине начались испытания многоцелевого самолета МиГ-29МУ2 с управляемой ракетой Х-29Т.