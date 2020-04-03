Луганщина: В первый же день нерестового запрета экологи составили 14 админпротоколов на нарушителей

1 апреля на территории Луганской области вступили в силу запрет на лов рыбы в нерестовый период.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Луганской области.

В этот же день инспекторы провели проверку соблюдения этих запретов, результатом которой стало составление 14 протоколов об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечено 13 лиц согласно ч. 3 ст. 85 КУоАП, 1 протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП направлено на рассмотрение в суд.



Так, на озере Парковое в г.. Северодонецк гражданин осуществлял лов рыбы на 1 удочку с 4 крючками. Нарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 85 КУоАП. На р. Северский Донец ниже по течению от моста сообщением Лисичанск Рубежное и пруда напротив железнодорожного вокзала г. Рубежное выявлено 4 граждан, которые осуществляли лов рыбы в запрещенных местах. Рыбаков привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 85 КУоАП.



Вблизи с. Белая Гора Попаснянского района в запрещенном месте правонарушитель осуществлял лов рыбы на две поплавковые удочки с двумя крючками на каждой, он привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 85 КУоАП.

На озере Молочное в Попаснянском районе гражданин осуществлял лов рыбы в запрещенном месте, нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 85 КУоАП.



На территории водного объекта вблизи с. Муратово Новоайдарского района установлен факт рыболовства в запрещенном месте двумя поплавковыми удочками, нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 85 КУоАП.



На территории водного объекта р. Айдар выше плотины с. Рыбянцево Новопсковского района и р. Айдар вблизи промышленного рынка пгт Новопсков выявлено 2 граждан, которые осуществляли незаконный лов рыбы. Нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 85 КУоАП.



На р. Айдар ниже по течению в районе моста вблизи с. Титаровка Старобельского района выявлено 2 граждан, которые осуществляли лов рыбы в запрещенных местах. Рыбаков привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 85 КУоАП.



На территории с. Плотина Станично-Луганского района установлен факт рыболовства в запрещенном месте, нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 85 КУоАП.



В г.. Счастье на пруду ДТЭК Луганская ТЭС установлен факт рыболовства с помощью запрещенных орудий, в отношении нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП, который направлен в суд.

