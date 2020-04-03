Помогают коронавирусу: в сети показали видео гигантской очереди на остановке в Киеве

Жители Киева довольно халатно относятся к ограничительным мерам, введенным из-за пандемии коронавируса, и продолжают нарушать режим карантина. Так, десятки людей каждое утро собираются на остановках общественного транспорта, что запрещено нормами карантина.

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Так, сообщество «Киев оперативный» опубликовало видео с одной из остановок на улице Радунской, где утром 2 апреля собралось более 150 человек в очереди на общественный транспорт.

«Похоже, что такие меры направлены только на распространение вируса, а не на его преодоление», — говорится в подписи к видео.

К слову, в ближайшее время правительство обещает ужесточить меры карантина и наверняка такие очереди больше собираться не будут.

Напомним, что в Киеве больного коронавирусом, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу, повезли обратно домой на самоизоляцию из-за отказа медиков его госпитализировать.