Намного больше официальных цифр: ученые показали реальное число зараженных коронавирусом в Украине

Ученые Оксфордского университета на основании моделирования пришли к выводу, что реальное количество зараженных коронавирусом в Украине — 12 986 человек.

Об этом сообщается на сайте исследователей.

Оксфордское исследование основано на модели «susceptibility-infected-recovered» («восприимчивы — инфицированы — выздоровели») на основе статистики случаев заболеваемости и смерти в Великобритании и Италии.

По мнению исследователей, эта модель — наиболее правдоподобное предположение о поведении вируса.

Согласно результатам моделирования, в Украине по состоянию на 31 марта инфицировано 12 986 человек. Официально в Украине по состоянию на 31 марта было зарегистрировано 618 больных COVID-19.

При этом ученые моделировали ситуацию с коронавирусом в Украине, основываясь на том, что в стране проживает 45 млн человек.

Как сообщал «Апостроф», вечером 2 апреля в Тернопольской области зафиксировали очередной летальный исход от COVID-19. Всего в Украине подтверждено 23 смерти от коронавируса.