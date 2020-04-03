Число зараженных приближается к тысяче: карта и свежие данные про коронавирус в Украине

0

По состоянию на 3 апреля в Украине 942 человека инфицированы коронавирусом COVID-19.

Коронавирус заразил более 1 миллиона человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

За сутки заболели 138 людей. Также известно, что в стране 23 случая летального исхода из-за вируса, а 19 человек выздоровели.

По областям:

  • г. Киев — 180 случаев;
  • Черновицкая область — 171 случай;
  • Тернопольская область — 114 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 81 случай;
  • Киевская область — 70 случаев;
  • Винницкая область — 61 случай;
  • Черкасская область — 55 случаев;
  • Сумская область — 30 случаев;
  • Ровенская область — 25 случаев;
  • Закарпатская область — 24 случая;
  • Запорожская область — 22 случая;
  • Одесская область — 20 случаев;
  • Кировоградская область — 15 случаев;
  • Львовская область — 13 случаев;
  • Днепропетровская область — 12 случаев;
  • Волынская область — 10 случаев;
  • Донецкая область — 8 случаев;
  • Хмельницкая область — 7 случаев;
  • Житомирская область — 6 случаев;
  • Полтавская область — 5 случаев;
  • Черниговская область — 5 случаев.
  • Херсонская область — 4 случая;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Харьковская область — 1 случай;

С 942 инфицированных коронавирусом в Украине в больницу госпитализированы 477 человек, из них 25 детей. В тяжелом состоянии, подключены к аппарату ИВЛ — 16 человек.

Как сообщал «Апостроф», Украина получила препарат «Плаквенил», который эффективен в лечении коронавируса, в пятницу, 3 апреля, лекарство отправят в области.