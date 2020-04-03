Число зараженных приближается к тысяче: карта и свежие данные про коронавирус в Украине

По состоянию на 3 апреля в Украине 942 человека инфицированы коронавирусом COVID-19.
Коронавирус заразил более 1 миллиона человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
За сутки заболели 138 людей. Также известно, что в стране 23 случая летального исхода из-за вируса, а 19 человек выздоровели.
По областям:
- г. Киев — 180 случаев;
- Черновицкая область — 171 случай;
- Тернопольская область — 114 случаев;
- Ивано-Франковская область — 81 случай;
- Киевская область — 70 случаев;
- Винницкая область — 61 случай;
- Черкасская область — 55 случаев;
- Сумская область — 30 случаев;
- Ровенская область — 25 случаев;
- Закарпатская область — 24 случая;
- Запорожская область — 22 случая;
- Одесская область — 20 случаев;
- Кировоградская область — 15 случаев;
- Львовская область — 13 случаев;
- Днепропетровская область — 12 случаев;
- Волынская область — 10 случаев;
- Донецкая область — 8 случаев;
- Хмельницкая область — 7 случаев;
- Житомирская область — 6 случаев;
- Полтавская область — 5 случаев;
- Черниговская область — 5 случаев.
- Херсонская область — 4 случая;
- Луганская область — 3 случая;
- Харьковская область — 1 случай;
С 942 инфицированных коронавирусом в Украине в больницу госпитализированы 477 человек, из них 25 детей. В тяжелом состоянии, подключены к аппарату ИВЛ — 16 человек.
Как сообщал «Апостроф», Украина получила препарат «Плаквенил», который эффективен в лечении коронавируса, в пятницу, 3 апреля, лекарство отправят в области.