Число зараженных приближается к тысяче: карта и свежие данные про коронавирус в Украине

По состоянию на 3 апреля в Украине 942 человека инфицированы коронавирусом COVID-19.

Коронавирус заразил более 1 миллиона человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

За сутки заболели 138 людей. Также известно, что в стране 23 случая летального исхода из-за вируса, а 19 человек выздоровели.

По областям:

г. Киев — 180 случаев;

Черновицкая область — 171 случай;

Тернопольская область — 114 случаев;

Ивано-Франковская область — 81 случай;

Киевская область — 70 случаев;

Винницкая область — 61 случай;

Черкасская область — 55 случаев;

Сумская область — 30 случаев;

Ровенская область — 25 случаев;

Закарпатская область — 24 случая;

Запорожская область — 22 случая;

Одесская область — 20 случаев;

Кировоградская область — 15 случаев;

Львовская область — 13 случаев;

Днепропетровская область — 12 случаев;

Волынская область — 10 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Хмельницкая область — 7 случаев;

Житомирская область — 6 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Черниговская область — 5 случаев.

Херсонская область — 4 случая;

Луганская область — 3 случая;

Харьковская область — 1 случай;

С 942 инфицированных коронавирусом в Украине в больницу госпитализированы 477 человек, из них 25 детей. В тяжелом состоянии, подключены к аппарату ИВЛ — 16 человек.

Как сообщал «Апостроф», Украина получила препарат «Плаквенил», который эффективен в лечении коронавируса, в пятницу, 3 апреля, лекарство отправят в области.