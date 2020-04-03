В ОРЛО заявили, что на обсервации находятся 320 человек

Под динамическим наблюдениям в лечебных учреждениях на временно неподконтрольной территории Луганщины находятся 320 человек.

Об этом заявила так называемая «министр здравоохранения ЛНР» Наталья Пащенко, передают сепаратистские ресурсы.

«На сегодняшний момент мы наблюдаем за более чем 600 пациентов, которые находятся и в домашних условиях, и в стационарных. На дому у нас сейчас наблюдается более 280 пациентов, в обсервационных отделениях – 320 пациентов. И есть пациенты, которые имеют клинические признаки, но еще не получили подтверждение по той причине, что они сейчас находятся в инфекционных отделениях, они обследуются, это 17 пациентов», — сообщила она.

Сепаратисты также заявляют об одном ранее подтвержденном случае заболевания COVID-19 у жителя Славяносербского района и утверждают, что у всех, кто контактировал с ним, анализы показали отрицательный результат на COVID-19.