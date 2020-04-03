Протянули мошенническим способом: Тимошенко высказалась относительно закона о рынке земли

Украинская земля по Конституции должна принадлежать людям, а все, кто был причастен к голосованию за земельный рынок, — ответят перед судом.

Об этом заявила председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в программе «Право на власть» на «1 + 1».

«Во время голосования мы увидели команды и фракции, которые работают по заказу глобальных финансовых корпораций. Мы увидели, что парламентом, к сожалению, руководят не украинцы, а глобальные финансовые спекулянты, которые почувствовали, что получили контроль над Украиной. Мы этого так просто не оставим. Закон о распродаже земли, который будет подписан президентом, не будет действовать — мы приложим к этому все усилия», — заверила лидер партии.

Юлия Тимошенко отметила, что она с командой «Батькивщины» всеми законными методами будет бороться за то, чтобы земельный закон не вступил в силу, а власть не отобрала у людей землю.

«Батькивщина» подала проект постановления, которым остановила подписания президентом закона о земле. Если президент его подпишет — наша команда готова делать представление в Конституционный суд. Мы подаем обращения в НАПК против всех, кто был участником этой аферы. Никто не уклонится от ответственности. Землю вернем людям, а те, кто имел отношение к протягиванию закона, будут отвечать согласно Уголовному кодексу», — резюмировала Юлия Тимошенко.