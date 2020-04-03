Эффектная жена украинского футболиста заразилась коронавирусом: фото

Ирина Морозюк, жена бывшего игрока киевского «Динамо» Николая Морозюка, который ныне выступает за турецкий «Ризеспор», сообщила, что переболела коронавирусом.
Об этом она рассказала во время прямого эфира в Instagram.
Так, Морозюк сообщила, что две недели назад переболела болезнью, которая по симптомам похожа на COVID-19. Недуг длился 3-4 дня. По ее словам, в то время ей было очень плохо, но болезнь прошла без осложнений. Позже тест на коронавирус дал положительный результат. Морозюк заявила, что контактировала лишь с няней и своим ребенком, однако они чувствуют себя хорошо.
«Я повторно сдам анализ, но мне говорят, что болезнь уже прошла. Для них это очень важно, чтобы узнать, не являюсь ли я носителем и не заразна ли для других людей«, — сказала Морозюк.
Instagram Ирины Морозюк
Instagram Ирины Морозюк
Instagram Ирины Морозюк
Instagram Ирины Морозюк
Instagram Ирины Морозюк
Instagram Ирины Морозюк
Instagram Ирины Морозюк
Instagram Ирины Морозюк
Instagram Ирины Морозюк
Instagram Ирины Морозюк
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