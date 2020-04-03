Названа фамилия украинского топ-чиновника, который «сливал» секреты про военных: фото

Стало известно имя разоблаченного СБУ топ-чиновника категории «А», который продал секретные документы о действиях Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе — это госсекретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак.

Об этом в Facebook сообщил советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«Своими действиями государственный секретарь Галущак нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины«, — пишет он.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Форостяк подчеркнул, что задержание чиновника такого уровня и по такой статье в Украине произошло впервые. Этому предшествовала длительная и кропотливая работа контрразведки.

Как сообщал «Апостроф», Андрей Галущак был назначен на должность государственного секретаря Министерства инфраструктуры в конце 2016 года. Его рекомендовала Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы.