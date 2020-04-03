В Северодонецке пьяный водитель, пытаясь скрыться от патрульных, попал в ДТП

В Северодонецке водитель в нетрезвом состоянии, убегая от патрульных, совершил ДТП, и предложил патрульным взятку, чтобы решить все без протоколов.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

Сегодня, около двух часов ночи на улице Новикова, по требованию об остановке, водитель Chevrolet Lacetti ускорился и нарушая правила дорожного движения, пытался уйти от патрульных. Остановился автомобиль, уже когда столкнулся с другим, припаркованным авто. Водитель сразу выбежал из машины и бросился в кусты. Патрульные догнали нарушителя, оказалось, что водитель был пьян, а вот документов не имел. Мол пользуется приложением «Дія», но телефон разрядился.

В присутствии двух свидетелей, 25-летний водитель отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в установленном законом порядке. При составлении административных материалов, водитель понял, что натворил и чтобы избежать ответственности, начал активно предлагать патрульным тысячу гривен, чтобы те не составляли в отношении него протокола. Предложение или обещание должностному лицу неправомерной выгоды является преступлением и наказывается в соответствии ст.369 УК. Поэтому для фиксации данных событий, патрульные вызвали следственно-оперативную группу Северодонецкого отдела полиции.

На водителя патрульные составили ряд административных материалов: протоколы по ст.124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ч.1 ст.130 КУоАП (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и задержания, ст.126 ч .1 (отсутствие соответствующих документов водителя)