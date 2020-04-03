Пароход «Россия» идет на дно: Путин стал героем меткой карикатуры

В сети высмеяли ситуацию в России из-за вспышки коронавируса в стране.

Карикатуру автор-художник Андрей Петренко разместил в социальных сетях.

«Гуляют все, как последний раз…», — подписал он иллюстрацию на ситуацию в РФ. На ней художник нарисовал пароход, на котором стоит президент Владимир Путин. Однако судно идет на дно.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в России крупнейшие российские банки наблюдают резкий рост просьб граждан о кредитных каникулах. Такие просьбы фиксируют от сотни тысяч россиян в день. Банкиры опасаются, что открывшейся возможностью отложить платежи на полгода воспользуются даже те, чье благосостояние не пострадало.

Подробнее про последствия эпидемии коронавируса в России читайте в материале «Апострофа»: Путин затянул с карантином: сколько миллионов россиян умрет от коронавируса.